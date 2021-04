Von Psychiatrie bis Flughafen – Alexander Schmidt hat plötzlich verdächtig viele Jobs Der einst abgewählte FDP-Gemeinderat deckt sich mit zahlreichen Ämtern ein, die grosse öffentliche Wirkung haben. Plant er ein Comeback in die Politik? Bernhard Ott

Nahe an der Politik, aber nicht mehr drin: Der einstige Berner Gemeinderat Alexandre Schmidt (FDP). Foto: Franziska Scheidegger

Vor vier Jahren wurde Alexander Schmidt aus der Berner Stadtregierung gewählt. Der einstige Stadtpräsident Alexander Tschäppät (SP) sagte an Schmidts Abschiedsfeier, im Moment des Misserfolgs sei man sehr einsam. Tatsächlich folgte für den FDP-Mann eine harte Zeit. Er habe sich in den Wochen danach «im Nebel» befunden und habe kurz daran gedacht, sich selbstständig zu machen, sagt Schmidt heute. «Aber ich wollte wieder zurück in die Linie», will heissen, zurück an die Schnittstellen von Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit.

Schmidt war zweieinhalb Jahre bei der bundeseigenen Rüstungsfirma Ruag für die Beziehungen zum Bund zuständig. Und engagierte sich nebenberuflich in den Präsidien der Vereinigung «Bernbilingue» und des Berner Sport Forums. Seit einigen Monaten arbeitet er für den TCS. Und ab August wird er oberster Chef der rund 1500 Mitarbeitenden der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD).