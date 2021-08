Berns Stapi zum Nationalfeiertag – Alec von Graffenried: «Nur gemeinsam geht’s» In seiner Ansprache zum 1. August appelliert Berns Stadtpräsident an die zwischenmenschliche Solidarität. Zudem dürfe die Schweiz grosszügiger werden: «Wir sind reich und privilegiert.»

In seiner Ansprache kam Stadtpräsident Alec von Graffenried auch auf die Schweizer Erfolge an Olympia zu sprechen. (Archivbild) Foto: Raphael Moser

Der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried hat die Bevölkerung zum 1. August dazu ermuntert, die gute Nachbarschaft zu pflegen, im Haus, im Quartier, in der Stadt, im Land und darüber hinaus. Denn nur gemeinsam liessen sich die heutigen Probleme lösen, betonte von Graffenried.

Statt beispielsweise über die gekappte Zusammenarbeit in Bildung und Forschung mit der EU zu jammern, sollte die Schweiz das Verhältnis zu ihren Nachbarn klären. Nur eine offene, kooperationsfähige Schweiz sei eine starke Schweiz, sagte von Graffenried laut Redetext beim Empfang des Diplomatischen Korps in der Berner Elfenau.

Der Berner Stadtpräsident betonte die starke internationale Prägung der Schweiz. «Die Schweiz ist ein kleines Land. Daher gibt es weniger Schweiz, aber mehr Nachbarschaft und mehr Nachbarn». Ein gutes Verhältnis zu den europäischen Nachbarstaaten sei deshalb nicht nur wünschenswert, sondern «zwingend notwendig».

Von Graffenried ermunterte das Land, grosszügiger zu werden. «Wir sind reich und privilegiert. Wir könnten der Welt mit einer gewissen Grosszügigkeit begegnen. Das tun wir selten. Viel lieber wehren wir vieles ab, was von aussen kommt. Dabei profitieren wir seit Jahrzehnten von dem, was von draussen kommt: Die Schweiz ist ein Land der Migrantinnen und Migranten.»

Ohne sie sei die heutige Schweiz nicht vorstellbar. Menschen mit Migrationshintergrund bereicherten die Schweiz, machten das Land vielfältiger, kreativer und kompetitiver.

In diesem Zusammenhang fehlte natürlich auch ein Hinweis auf die sportlichen Erfolge der Schweizerinnen und Schweizer an den Olympischen Spielen nicht. Dass man heute wieder vermehrt über sportliche Erfolge und schlechtes Wetter redet, wertete von Graffenried ausserdem als «gutes Zeichen» auf dem Weg aus der Coronakrise zurück in die Normalität.

Eine offizielle Bundesfeier gibt es auch in diesem Jahr in Bern nicht. Sie wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie schon vor Wochen abgesagt. Ähnlich ist die Situation in zahlreichen anderen bernischen Gemeinden. Andere wiederum führen Feiern im kleinerem, coronakonformem Rahmen durch.

SDA/mas

Fehler gefunden?Jetzt melden.