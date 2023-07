Sein Blick schweift in die Ferne: Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried (Grüne). Foto: Beat Mathys

Alec von Graffenried fliegt dieser Tage nach New York. Eingeladen hat den Berner Stadtpräsidenten die Stiftung des Medienunternehmers und ehemaligen New Yorker Bürgermeisters Michael Bloomberg. Diese Stiftung namens Bloomberg Philantropies organisiert jedes Jahr gemeinsam mit der Universität Harvard ein Seminar für 40 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus aller Welt. Die Dauer der Schnellbleiche: 4 Tage! Neben AvG werden einen Monat später auch Stadtschreiberin Claudia Mannhart und der Digitalisierungsverantwortliche der Stadt, Jonathan Gimmel, für einen viertägigen Kaderskurs nach New York reisen.

New York, Bloomberg, Harvard – all diese Schlagwörter klingen «very important» und «prestigious», also genau nach dem Gusto des Berner Stapis. Dass dieser sich gerne auf internationalen Bühnen sonnt und sich mit den Mächtigen dieser Welt über die ganz grossen Fragen unserer Zeit austauscht, ist ein offenes Geheimnis.

Seinem Hang zum grossen Auftritt im Weg steht allerdings ein grundsätzliches Flugreiseverbot für die ganze Berner Stadtverwaltung. Im Mai 2019 – ein Wahljahr – trat der Gemeinderat in Vollbesetzung um 11.55 Uhr im Käfigturm vor die Medien und rief den Klimanotstand aus.

Das Flugreiseverbot für Stadtangestellte war eine der Sofortmassnahmen, welche die Stadtberner Regierung damals bekannt gab. Begründet wurde sie folgendermassen: «Nur rund fünf Prozent aller Menschen haben je ein Flugzeug bestiegen. Doch diese Minderheit verursacht enorme Emissionen: Ein einziger Flug kann das Klima stärker aufheizen als ein Jahr lang Auto fahren und das Haus mit Erdöl heizen zusammen.»

Für Angestellte einer mittelgrossen europäischen Stadt scheint es ein erträgliches Opfer zu sein, nicht beruflich mit dem Flugzeug um die Welt jetten zu können. Wozu auch? Dennoch wurde bei der Verbotsregelung schon damals eine Hintertür offen gelassen. Laut Reglement darf «in seltenen Ausnahmefällen» eine «CO 2 -kompensierte Reise mit dem Flugzeug» in Betracht gezogen werden, sofern dieser Reise «von einem derartigen Interesse ist, dass sie sich auch unter hoher Gewichtung der Klimaauswirkungen rechtfertigen lässt». Bewilligen muss diese Ausnahmen jeweils der Gemeinderat.

Eine Häufung von «Ausnahmefällen»

Offenbar verfügt Alec von Graffenried über eine hohe Überzeugungskraft gegenüber seinen Kolleginnen und Kollegen. Wie ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt, ist das Führungsseminar in New York nämlich keineswegs der erste «Ausnahmefall». Seit Inkrafttreten des städtischen Flugverbots besuchte AvG bereits einen dreitägigen Bürgermeisterkongress in Südafrika, reiste nach Kiew zu den Klitschkos, um ihnen das Berner Fixerstübli-Konzept zu erklären, und letztes Jahr auch nach Tiflis in Georgien, um dem dortigen Behörden zu erläutern, wie das Berner Abwasserkonzept funktioniert. Für all diese Kurztrips benutzte AvG das Flugzeug, wie dessen Präsidialdirektion bestätigt.

Ist der Stapi mit diesem Reiseverhalten nicht genau Teil des Problems, welches die Stadt Bern eigentlich vorgibt zu bekämpfen?

AvGs Direktion dementiert dies vehement. Der Austausch mit anderen Städten ermögliche «neue Perspektiven und Lösungsansätze» und diene auch zur «langfristigen Erreichung der Klimaschutzziele», schreibt sie. Das Seminar in New York sei zudem eine «ausserordentliche Gelegenheit», um mit anderen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern Erfahrungen auszutauschen. Und: «Die Reisen des Stadtpräsidenten sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien.»

Na, dann ist ja alles gut. Vielleicht wird von Graffenried vom Bürgermeister einer amerikanischen Grossstadt ja erfahren, wie eine Gemeindefusion richtig aufgegleist wird. Oder von der Bürgermeisterin einer asiatischen Metropole, wie man die städtischen Finanzen im Griff behält.

Ein Blick auf die Website von Bloomberg Philantropies lässt allerdings leise Zweifel aufkommen, dass dort solch kleinliche Dinge besprochen werden. Ganz oben auf der Traktandenliste des New Yorker Führungsseminars steht nämlich das Thema Umwelt.

Gesprächsstoff – der Podcast von «Bund» und Berner Zeitung Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Quentin Schlapbach ist Redaktor im Ressort Bern. Er hat eine kaufmännische Lehre gemacht und an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern studiert. Mehr Infos @qscBZ

Fehler gefunden?Jetzt melden.