Freundschaften auf Kakaobasis – Albtröim u Hagelslag Was haben die mächtigen Männer unserer Zeit mit einer holländischen Leckerei zu tun? «Mundart»-Kolumnistin Renata Burckhardt klärt auf. Renata Burckhardt

Streusel, die Kinder ins Delirium bringen: Ruijter Hagelslag. Foto: Wikipedia

Kennet Dir das? Aui kommentiere u säge u gloube u diskutiere ds Glyche. Über e Trump versus Joe Biden z Amerika. Über e Bolsonaro u syni chranken Ussage u Tate. Über e Lukaschenko, Orban, Duterte. Was auso söu me no säge?