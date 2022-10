Favorit für den Bundesrat – Albert Rösti kann sich nur noch selbst schlagen Alle Pläne, die Wahl des Berner Oberländer SVP-Nationalrats zum Nachfolger von Bundesrat Ueli Maurer zu verhindern, scheinen unrealistisch. Denis von Burg Mischa Aebi Arthur Rutishauser

Albert Rösti, SVP Bern: Der ehemalige Parteipräsident hat seine Kandidatur noch nicht einmal offiziell bekannt gegeben. Doch wenn er antritt, scheint die Wahl in den Bundesrat so gut wie sicher. Foto: Franziska Rothenbühler

Wenn sich Albert Rösti am 7. Dezember in der Bundesversammlung zur Wahl als Nachfolger von Ueli Maurer stellen darf, ist er eine halbe Stunde später mit respektablem Resultat gewählt. Rösti, obwohl politisch in den meisten Fragen mindestens so stramm auf SVP-Linie wie die anderen potenziellen Kandidaten, hat sich seit seinem Rücktritt als Parteipräsident im Parlament den Ruf eines politischen Machers erworben. Er hat bewiesen, dass er auch überparteilich politisieren kann. Das macht ihn zum Kronfavoriten.