Vorsicht für Mensch und Tier – Alarm in Vingelz: Blaualgen und Schwefelbakterien nachgewiesen Schwefelbakterien waren für die rötliche Färbung in den Bootshäfen von Erlach und Vingelz verantwortlich – und nicht Blaualgen. Brigitte Jeckelmann (Bieler Tagblatt)

Die rötlichen Schlieren im Wasser der Bootshäfen in Erlach und Vingelz waren keine Blaualgen, sondern Schwefelbakterien. Foto: Nik Egger/BT

Erst in Erlach, nun auch in Vingelz: Blaualgen, so scheint es, sind im Bielersee auf dem Vormarsch. Jetzt liegt das endgültige Resultat der Wasserprobe vor, die das Amt für Wasser und Abfall (AWA) in Erlach entnommen hat: Man habe vereinzelt Blaualgen nachgewiesen und dazu Schwefelbakterien. Das erklärt Marcel Riesen vom AWA.