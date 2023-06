Pressekonferenz des Bundespräsidenten

Alain Berset, der amtsälteste Bundesrat, wird noch heute seinen Rücktritt aus der Landesregierung erklären. Das erfuhr diese Redaktion aus zwei zuverlässigen, bundesratsnahen Quellen. Auf 12.30 Uhr ist eine Pressekonferenz angesagt, in der Berset auftreten wird.

Berset wurde 2003 in den Ständerat gewählt, 2011 wurde er Nachfolger von Micheline Calmy-Rey im Bundesrat. Seit Amtsantritt und bis zu seinem Rücktritt war Berset Vorsteher des Innendepartements.Seine in der Öffentlichkeit prägendste Zeit erlebte Berset während der Corona-Pandemie, in der er als Gesundheitsminister die Landesregierung gegen aussen verkörperte.