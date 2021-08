Interview mit Terrorexperte - «Al-Qaida hat mächtige Freunde unter den Taliban»

Die Explosion beim Flughafen Kabul zeigt es: Afghanistan könnte zum Terror-Hort werden. Islamwissenschaftler Behnam Said sagt, was das für die Sicherheitslage weltweit bedeutet.

Herr Said, steigt die Gefahr von Terroranschlägen in Europa durch die Machtübernahme der Taliban?

Es gibt im Moment auffällig viele Beteuerungen der Taliban, dass sie nicht wieder wie in den 1990er-Jahren internationale Terroristen beherbergen wollen. Im vergangenen Jahr haben sie den Amerikanern bei einem Treffen in Doha das Versprechen gegeben, dass von ihrem Territorium aus keine Aktionen gegen die USA oder andere verbündete Staaten ausgehen werden. Das hat zuletzt auch der Sprecher der Taliban, der unter dem Pseudonym Sabihullah Mujahid auftritt, in seiner Pressekonferenz unterstrichen. Ob sich das so halten wird, ist die grosse Frage. Aber ich vermute, die Taliban haben in der aktuellen Lage tatsächlich ein Interesse daran, international Anerkennung zu finden.