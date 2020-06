Linksextremismus in Bern – Al-Qaida, Islamischer Staat – Antifa? Bern ist ein Hotspot der antifaschistischen Szene in der Schweiz. Derweil möchte US-Präsident Trump die Antifa verbieten. Die Analyse einer Bewegung, die gerne im Dunkeln bleibt. Mathias Streit , Sven Niederhäuser

«Gegen Staat und Kapital»: In der Stadt Bern kommt es regelmässig zu antifaschistischen Demonstrationen. Foto: Walter Pfäffli (Archiv)

Der Aufschrei unter den Linken war gross: «Die USA werden die Antifa als Terrororganisation einstufen», twitterte US-Präsident Donald Trump am vergangenen Sonntag. Er sieht in der Antifa die Rädelsführer hinter den aktuellen sozialen Unruhen in Amerika. Die Ankündigung dürfte eine leere Drohung bleiben. Trotzdem steht plötzlich eine Bewegung im Scheinwerferlicht, die genau dieses meidet. Wer ist diese Antifa, die auch in Bern äusserst aktiv ist?