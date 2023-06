Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Eilmeldung :

Kampf gegen Klimawandel – Aktivistinnen und Aktivisten besetzen Gymnasium Kirchenfeld Eine rund 25-köpfige Gruppe wirbelt im Berner Kirchenfeld-Gymnasium gerade den Schulbetrieb durcheinander.

Eine Gruppe von rund 25 Jugendlichen hat das Gymnasium Kirchenfeld am Dienstag morgen mit Plakaten, Installationen und Sitzrunden eingenommen. Foto: Jürg Spori

Jetzt ist das Gymnasium Kirchenfeld besetzt. Am Morgen früh haben Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe End Fossil die Bildungsinstitution für ihre politischen Zwecke eingenommen. Die Aktivisten und Aktivistinnen wollen mit ihrer Aktion den Kampf gegen den Klimawandel mit der Forderung nach einer besseren politischen Bildung und einer Bildung gegen Klimagerechtigkeit sowie einer stärkeren Sensibilisierung zu Rassismus und psychischer Gesundheit verknüpfen.

Aktuell sind rund 25 Personen der Gruppe beteiligt. Den Aktivisten gelang es kurz vor 6 Uhr morgens den Gymer durch den Hintereingang zu betreten. In der Folge kontaktierten sie die Schulleitung, mit der nun Verhandlungen laufen. Die Aktivisten wollen laut eigenen Angaben einzelne Räume bekommen, um dort ihre Workshops abhalten zu können.

Vor dem Gymnasium wird ein Gerüst aufgebaut, wo sich die Klimaaktivisten bei Bedarf anketten können, falls die Polizei sie fortschicken sollte. Kurz nach 7.30 Uhr treffen erste Schülerinnen und Schüler ein. Viele blicken verwundert, manche auch genervt. Von den Aktivisten erhalten sie alle eine Flyer zugesteckt.

Zweitägiges Intermezzo geplant

Wie End Fossil letzte Woche bereits angekündigt hatte, plant die Gruppe das Schulhaus zwei Tage lang besetzen zu wollen. Die Aktivistinnen wollen an diesem Tag ein alternatives Unterrichtsprogramm durchführen. Den Klimajugendlichen sei wichtig, dass alles friedlich und einvernehmlich verlaufe, betonten sie im Vorfeld. Und man hoffe auch, dass die betroffene Schule das zweitägige Intermezzo akzeptieren werde.

Vor dem Gymnasium Kirchenfeld laufen die Vorbereitungen für die Aktion. Bild: Jürg Spori

Statt Mathematik, Französisch oder Geschichte stehen Fächer wie Klimagerechtigkeit, Ökofeminismus oder Aktivismus auf dem Programm. «Die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Schule können anstatt des regulären Unterrichts an einem oder mehreren dieser Workshops teilnehmen», sagte eine der Aktivistinnen letzte Woche. Wie das im in der Schule genau ankommt, wird sich im Laufe des Tages noch zeigen.

Heikler Zeitpunkt

Die Aktion kommt zu einem heiklen Zeitpunkt. Mitte Juni stimmt die Schweizer Bevölkerung über das Klimaschutzgesetz ab. Die Schulbesetzung habe damit aber nichts respektive «nur ganz am Rande» etwas zu tun, heisst es seitens «End Fossil Bern».

Eine Delegation der Klimagruppe verhandelt mit Rektor André Lorenzetti. Bild: Jürg Spori

Im Kanton Bern wird es die erste Aktion dieser Art sein. In den Kantonen Zürich und Basel fanden Anfang dieses Jahres derweil schon Besetzungen von Bildungseinrichtungen statt. Insbesondere die Besetzung der Kantonsschule Enge in Zürich – wo die Schulleitung der Klimajugend nach ersten Verhandlungen sechs Räume zur Verfügung stellte – führte im Nachgang zu politischen Kontroversen.

Jungfreisinnige toben

Die Berner Jungfreisinnigen kritisieren die Aktion sehr scharf. Tobias Frehner, Präsident der Berner Jungfreisinnigen, schreibt auf Twitter von einer «illegalen Schulbesetzung» durch die «Klimachaoten». Die Aktion müsse «sofort» unterbunden werden- Sie verstosse nicht nur gegen die politische Neutralität an den Schulen, sondern sei auch Hausfriedensbruch.

In einem Communiqué kündigten die Jungfreisinnigen bereits im Vorfeld allenfalls «rechtliche Schritte» gegen die entsprechende Bildungseinrichtung an, wenn sie nur einer Gruppe diese Plattform gebe.

Das Gymnasium Lerbermatt in Köniz distanzierte sich schon im Vorfeld von einer solchen Klimaaktion. In einem Schreiben hat die Schulleitung die Schülerinnen und Schüler zu Beginn der Woche davor gewarnt, an einer Besetzung teilnehmen zu wollen. Eine solche Aktion sei illegal. Das Gymnasium Lerbermatt dulde keine politische Einflussnahme.



mob / qsc

Fehler gefunden?Jetzt melden.