Probleme bei Hersteller – Airlines weltweit gehen die Motoren aus – auch die Swiss ist betroffen Ausgerechnet zur Hauptreisezeit können Hunderte Maschinen rund um die Welt nicht fliegen, weil ihnen die Triebwerke fehlen. Die Swiss und eine Partner-Airline leiden unter der Krise. Jens Flottau Konrad Staehelin

Bei der Swiss stehen zurzeit bis zu 8 Airbus A220 am Boden, weil eines oder beide Triebwerke ersetzt werden müssen: Flugzeug am Flughafen Zürich. Foto: Björn Trotzki (Imago Images)

Die indische Billigfluggesellschaft Go First hat genau nachgerechnet. In den vergangenen drei Jahren fehlten ihr 17’244 Einsatztage ihrer Airbus A320neo. Anstatt zu fliegen und Umsatz zu machen, standen die Jets am Flughafen und warteten auf Ersatzteile. Mal waren es kleine Komponenten für die Motoren, meistens aber ganze Triebwerke. Zuletzt konnte Go First 25 Maschinen nicht einsetzen, die Hälfte ihrer Flotte. Letzte Woche stellte sie deswegen einen Insolvenzantrag – und stellte den Flugbetrieb fürs Erste ein.