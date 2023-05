Wohnungsvermietung auf Zeit – Airbnb will zurück zu seinen Wurzeln Die Onlineplattform setzt künftig wieder stärker auf die Vermittlung von einzelnen Zimmern. Wohl auch, weil sie in Grossstädten zunehmend reguliert wird. Inga Michler

In der Schweiz liegt der Durchschnittspreis für ein Zimmer auf Airbnb bei rund 98 Franken pro Nacht. Foto: Getty Images

Die freundliche Frau hatte offensichtlich keine Ahnung, mit wem sie in dieser Nacht ihr Bad teilen würde. Sie empfing ihren Gast an der Haustür, den Hund an ihrer Seite. Ein wenig Small Talk – dann zeigte sie ihm das Gästezimmer. Hätte sie nach seinem Beruf gefragt, hätte sie vielleicht erfahren, wer dieser Nathan Blecharczyk war, der sich da über Airbnb bei ihr eingemietet hatte: einer der Gründer der Online-Vermietplattform selbst, bis heute der Chefstratege und laut «Forbes» inzwischen achtfacher Milliardär.