Airbnb geht an die Börse – und das Unbehagen wächst

Mit dem zunehmenden Erfolg der Onlineplattform wächst das Unbehagen Airbnb gegenüber. Erste Städte und Kantone haben reagiert: In Interlaken hat der Gemeinderat diese Woche beschlossen, Airbnb in der Gemeinde einzuschränken. Neu sollen kurzzeitige Vermietungen in den Wohnzonen unterbunden werden.

Als «kurzzeitig» definiert der Gemeinderat eine Dauer von weniger als fünf aufeinanderfolgenden Nächten. Die Vermietung bleibt zulässig, wenn es sich um einzelne Zimmer in einer Wohnung handelt, in der die vermietende Person selber wohnt.

Die Stadt Bern hat vor, das Geschäft mit den Airbnb-Wohnungen ganz zu stoppen – zumindest in der Altstadt.

«Es braucht Regeln»

Beim Quartierverein Hirschmatt-Neustadt im Luzerner Stadtzentrum löst Airbnb gemischte Gefühle aus: «Die Plattform erlaubt zwar eine neue Form des Reisens und lockt eine andere Art von Touristen nach Luzern», sagt Co-Präsident Markus Schulthess. «Aber es werden normale Mieter verdrängt.»

Es brauche deshalb Regeln. Schulthess will sich dabei an der Praxis von Metropolen wie Paris orientieren. Die französische Hauptstadt verlangt etwa von Anbietern auf Airbnb eine Anmeldung.

Das geht linken Stadtparlamentariern noch nicht weit genug. Sie verlangen von der Regierung, dass Luzern vor allem den Markt für kommerzielle Anbieter von Airbnb-Unterkünften stärker reguliert. Ansonsten erwägt die städtische SP eine Initiative. Das Volksbegehren sieht ähnliche Vorgaben vor wie in Interlaken.

Genf schreibt eine Obergrenze für Privatvermieter auf Airbnb von 90 Tagen vor. Ursprünglich hatte der Kanton eine Limite von 60 Tagen vorgesehen, musste diese strengere Vorgabe wegen einer Klage aber wieder lockern. Das letzte Wort hat das Bundesgericht.

Deals mit mehreren Kantonen

Was die Kurtaxe betrifft, so hat sich Airbnb in der Deutschschweiz inzwischen mit mehreren Kantonen geeinigt. Das Unternehmen verpflichtet sich, die Abgabe einzuziehen. In Zürich, Zug und den beiden Basel nahm Airbnb nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr gut 640'000 Franken an Kurtaxen ein. In Schaffhausen gilt der Vertrag seit Anfang 2019.

Airbnb weist die Vorwürfe zurück, wonach das Angebot den Wohnraum für die ansässige Bevölkerung verknappe. Die Mehrheit der Gastgeber auf Airbnb seien Bürger, die ihr Zuhause kurzzeitig vermieten, wenn sie selbst verreist seien. Zudem werde keine Wohnfläche entzogen, solange eine Person die Wohnung vermietet, in der sie ohnehin wohne.