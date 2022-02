Lauterbrunnen und Gstaad – Air-Glaciers überschreitet Rekord-Rettungsmarke Air-Glaciers hat ihre tausendste Rettung seit Anfang 2022 für alle ihre Einsatzbasen geleistet. Das gab es bisher noch nie.

Die Basis von Air-Glaciers in Lauterbrunnen. Foto: Bruno Petroni

Am Freitag verzeichnete Air-Glaciers mit Stützpunkten auch in Lauterbrunnen und Gstaad ihre tausendste Rettung seit Anfang 2022 für alle ihre Einsatzbasen, wie das Unternehmen mitteilt: «Ein neuer Rekord, der in den letzten Jahren noch nie vor März erreicht wurde. Dies entspricht durchschnittlich 17 Hubschrauberrettungseinsätzen pro Tag.»

Von diesen 1000 Einsätzen betrafen 79 Prozent Unfälle, die sich während der Ausübung von Wintersport (Skifahren, Rodeln, Schneeschuhwandern usw.) ereigneten, so Air-Glaciers. Es folgen 14 Prozent der Interventionen im Zusammenhang mit Herzinfarkten, Kopftrauma, neurologischen Störungen oder Problemen während der Schwangerschaft. Die restlichen 7 Prozent entfallen auf Transfers zwischen Krankenhäusern, Hochgebirgsunfällen, Lawinen oder Verkehrsunfällen.

Mit einer Flotte von 16 Helikoptern und über 80’000 Haushalten in ihrer Rettungskarte bleibe Air-Glaciers – so der Medienverantwortliche Gael Gillioz – «ein unverzichtbarer Partner in der Welt der Helikopterrettung der Schweiz».

pd/sp

Fehler gefunden?Jetzt melden.