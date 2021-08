Prügeleien und Raubüberfälle – Aggressive Stimmung auf der «Schütz» In den letzten Wochen häufen sich bei der Schützenmatte gewalttätige

Auseinandersetzungen. Erste Politiker wünschen sich bereits den Parkplatz zurück. Sophie Reinhardt

Die Stadt Bern will Massnahmen zur Beruhigung der Schützenmatte ergreifen. Archivfoto: Adrian Moser

An den letzten Wochenenden kam es immer wieder zu Gewaltakten auf der Schützenmatte im Zentrum von Bern. Besonders an Wochenenden musste die Polizei spätnachts mehrmals eingreifen, weil jeweils Personen aufeinander losgingen – teils auch mit Messern. Erst letzten Freitag wurde erneut eine Person mit einem Messer verletzt, wie es bei der Kantonspolizei Bern auf Anfrage heisst.

Aber auch davor war es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Etwa am 11. Juli artete ein Streit gar so massiv aus, dass dabei ein Mann lebensbedrohliche verletzt wurde. In der Nacht davor schätzte ein Polizeibeamte die Situation als so aggressiv ein, dass er seine Dienstwaffe zog, als er eine Streiterei zwischen zwei Schlägern schlichten wollte.