Seltene Blüte im Seeland – Agave von Siseler Hobby-Botaniker blüht nach 25 Jahren Pflege Im seeländischen Siselen blüht derzeit eine Agave – für Besitzer Theo Schwab das höchste der Gefühle. Denn er musste ein halbes Leben auf diesen Moment warten. Nicolas Geissbühler (BT)

Theo Schwab mit der dreieinhalb Meter hohen Blüte seiner Agave. Bild: Matthias Käser

Stolz wartet Theo Schwab in seinem Hauseingang. Gleich daneben sein liebster Schützling, eine Agave, deren Blütenstand dreieinhalb Meter hoch der Hausfassade entlang wächst. An mehreren Stellen musste er den Blütenstängel mit Drähten am Ablaufrohr der Dachrinne befestigen, weil die Pflanze wegen des hohen Gewichts der Blüte sonst in ihrem Topf umgekippt wäre.