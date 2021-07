Nach dem Truppenabzug – Eine neue Zeitrechnung für Afghanistan Wer in Afghanistan 20 Jahre oder jünger ist, kennt das eigene Land nicht ohne die US-Truppen. Vor welcher Zukunft steht diese junge Generation? Kehren die Taliban zurück? Über die Furcht, die junge Menschen umtreibt. Tobias Matern

Afghanistans Jugend blickt bange in die nahe Zukunft: Frauen schauen in einem Schönheitssalon auf ihre Smartphones. Foto: Rebecca Conway (Getty Images)

Manchmal erzählt ihr die Mutter von früher, aus der Zeit der Finsternis. Najla Azizi versucht, das nicht zu nahe an sich herankommen zu lassen. Es ist auch nicht so, dass ihr eigenes Leben in ruhigen Bahnen verläuft: «Solange ich denken kann, herrscht in meinem Land Krieg», sagt Najla Azizi. Und dennoch: Afghaninnen wie sie haben gerade besonders viel zu verlieren. Najla Azizi ist 22 Jahre alt, Mutter von drei Kindern. Der Westen zieht aus ihrem Land ab, die Taliban weiten ihre Macht aus. Kehrt die Zeit der Finsternis, das Regime der Islamisten, nach Afghanistan zurück?