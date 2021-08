Während Evakuierung geboren – Afghanisches Baby wird nach Militärflugzeug benannt Kurz nach der Landung auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland gebar eine afghanische Mutter ein Mädchen. Dieses heisst nun Reach.

Das afghanische Mädchen wurde in einer US Air Force C-17 mit dem Rufzeichen Reach 828 geboren. (21. August 2021) AFP/US Air Force Die Maschine war bereits in Ramstein, Deutschland, gelandet, als Reach im Laderaum der Maschine geboren wurde. AFP/US Air Force Flugzeuge der US-Luftwaffe nutzen Codenamen, um untereinander und mit der Flugsicherung zu kommunizieren. AFP/US Air Force 1 / 3

Darum gehts Infos einblenden Eine afghanische Mutter hat noch im US-Transportflugzeug ihr Kind zur Welt gebracht.

Die Eltern nennen es nun nach dem Rufzeichen der Maschine: Reach.

Es wurden noch mindestens zwei weitere Kinder während der Evakuierung aus Kabul geboren.

Ein an Bord eines US-Transportflugzeugs aus Kabul geborenes afghanisches Baby ist nach dem Flugzeug benannt worden, in dem es auf die Welt gekommen ist. Die Mutter hatte das Mädchen kurz nach der Landung auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland noch im Laderaum der Maschine bekommen. Seine Eltern beschlossen daraufhin, sie nach dem Rufzeichen des Flugzeugs Reach zu nennen, wie der Kommandeur der US-Streitkräfte in Europa, General Tod Wolters, am Mittwoch mitteilte.

Flugzeuge der US-Luftwaffe nutzen Codenamen, um untereinander und mit der Flugsicherung zu kommunizieren. Der Code für die Transport-Maschinen des Typs C-17 lautet in der Regel Reach, gefolgt von einer Zahl. Die Kennung der Evakuierungs-Maschine lautet Reach 828.

Im Rahmen der Evakuierungen aus Afghanistan wurden laut General Wolters bereits zwei weitere Kinder nach der Landung in Ramstein geboren. Insgesamt haben die USA bisher rund 7000 Menschen über US-Stützpunkte in Europa ausgeflogen.

AFP/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.