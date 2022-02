Vor dem SEM in Wabern – Afghanische Geflüchtete seit einer Woche im Hungerstreik Weil ihre Asylgesuche abgelehnt wurden, harren zwei Afghanen seit dem ersten Februar in der Kälte vor dem Staatssekretariat für Migration aus.

Die beiden afghanischen Geflüchteten Nazary und Shekib befinden sich seit dem 1. Februar vor dem Stassekretariat für Migration in Wabern im Hungerstreik. Foto: zvg

Seit mehr als sechs Jahren leben sie in der Schweiz, ihre Asylgesuche wurden abgelehnt. Nun befinden sich Nazary und Shekib im Hungerstreik. Bereits seit dem ersten Februar stehen die beiden Afghanen vor dem Staatssekretariat für Migration (SEM) in Wabern. Noch bis am Donnerstag haben sie gemäss eigenen Angaben eine Bewilligung für ihre Protestaktion.

Ihre Forderungen: Ein Bleiberecht für sich und alle afghanischen Menschen sowie die Möglichkeit, ihre Familien nachziehen zu können. Ihre Lage, in der sie sich hier in der Schweiz seit Jahren befinden, bezeichnen sie als «prekär und rechtlos».

Das SEM habe mit den beiden Afghanen bereits Gespräche geführt, schreibt das «Migrant Solidarity Network», eine Organisation, die sich für die Rechte von Migrantinnen und Geflüchteten einsetzt, in einer Mitteilung. Das Interesse des SEM habe aber lediglich darin bestanden, eine Lösung für den Hungerstreik zu finden – nicht für die Situation der beiden Streikenden.

Aus der Bevölkerung haben die beiden Hungerstreikenden Unterstützung erfahren, indem sie ein Zelt und Decken erhalten haben.

