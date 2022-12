Erste Termine freigeschaltet – Affenpocken-Impfung im Kanton Bern ab 8. Dezember möglich Nach Zürich, Basel-Stadt, Genf und Waadt kann man sich nun auch im Kanton Bern gegen Affenpocken (Mpox) impfen lassen – jedoch nur mit Termin.

Die Impfung gegen Affenpocken (Mpox) ist ab 8. Dezember auch im Kanton Bern erhältlich. (Symbolbild) Foto: Keystone

Im Kanton Bern können sich Interessierte ab dem 8. Dezember gegen Affenpocken (Mpox) impfen lassen. Impftermine können ab sofort via die «VacMe»-Impfapplikation gebucht werden, wie die Berner Kantonsbehörden am Freitag mitteilten.

Die Buchung eines entsprechenden Termins sei obligatorisch, hiess es weiter. Ein spontanes Erscheinen sei nicht nicht möglich. Anfangs Woche waren in der Schweiz 14'000 zusätzliche Dosen des Affenpocken-Impfstoffs eingetroffen. Damit erhielten weitere Kantone Zugang zum Impfstoff – darunter Bern.

Zuvor hatten nur die vier sogenannten Schwerpunktkantone Zürich, Basel-Stadt, Genf und Waadt von einer ersten Lieferung von 4000 Impfdosen profitiert.

Affenpocken sind eine deutlich weniger gefährliche Verwandte der seit etwa 40 Jahren ausgerotteten Pocken. Zu den typischen Symptomen der Krankheit gehören hohes Fieber, geschwollene Lymphknoten und Windpocken-ähnliche Pusteln.

Der erste Affenpocken-Fall trat in der Schweiz im Mai auf. Seither gab es in der Schweiz rund 550 Fälle. Die Impfung wird verschiedenen Bevölkerungsgruppen empfohlen, so etwa Männern, die Sex mit Männern haben, und Trans-Personen mit wechselnden Sexualpartnern.

Auch Personen, die aus beruflichen Gründen exponiert sind sowie Kontaktpersonen von Erkrankten raten das BAG und die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) zur Impfung.

sda/sih

