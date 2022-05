Mekonens Marathon – Äthiopischer Spitzenläufer soll die Schweiz verlassen Vor 10 Jahren flüchtete Mekonen Tefera. Hier gewann er einen Lauf nach dem anderen. Bis die Polizei seinen Rucksack mit 50’000 Franken fand. Cedric Fröhlich

Mekonen Tefera kämpft seit fast zehn Jahren darum, im Land bleiben zu dürfen. Seine letzte Niederlage könnte die finale gewesen sein. Foto: Nicole Philipp

Das Bözingenfeld ist ein sonderbarer Ort. Hier, am Rand der zweitgrössten Stadt im Kanton, an der Bieler Ostpforte, pumpt ein Stück Autobahn den Verkehr vorbei an Jura, grüner Wiese und Industriebauten. Die Roger-Federer-Allee führt zu einem Koloss aus Stahl und Beton, in dem Eishockey und Fussball gespielt wird. In der Ferne prangt der Name einer Luxusuhr auf einem Dach. Mittendrin stehen ein paar Container, ganz so, als seien sie bei einer der Bauorgien auf diesem Flecken Erde vergessen gegangen.