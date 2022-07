Brünig-Schwinget am Sonntag – Aeschbacher fordert Favorit Giger Mit Christian Stucki und Joel Wicki fehlen auf dem Brünig die Schlussgangteilnehmer des Eidgenössischen 2019. Trotzdem versprechen die Spitzenpaarungen einen attraktiven Start zur Generalprobe für Pratteln.

Das letzte Duell Samuel Giger gegen Matthias Aeschbacher: Im Schlussgang am Nordostschweizer Teilverbandsfest 2021 triumphierte der Thurgauer (oben). Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Der Countdown läuft: In gut vier Wochen steigt das Eidgenössische Schwingfest in Pratteln. Als grosse Generalprobe gilt der Brünig-Schwinget, der am Sonntag auf dem Programm steht, wenn es zum einzigen Zusammentreffen der drei dominierenden Teilverbände Bern, Innerschweiz und Nordostschweiz vor dem Saisonhöhepunkt kommt. Trotz der kurzfristigen Absage von Joel Wicki aus persönlichen Gründen ist das Teilnehmerfeld hochkarätig.

Und entsprechend attraktiv sind die Spitzenpaarungen: Favorit Samuel Giger misst sich mit Matthias Aeschbacher. Der vierfache Saisonsieger aus dem Thurgau verzichtete am letzten Samstag auf den Start am Weissenstein-Schwinget, bei dem Aeschbacher triumphierte. Drei der sechs bisherigen Direktduelle konnte Giger für sich entscheiden, einmal gewann Aeschbacher.

Beim letzten Kräftemessen der beiden am Nordostschweizer Teilverbandsfest 2021 gab es dieses Duell sowohl im Anschwingen wie im Schlussgang – beide Male ging Giger als Sieger aus dem Sägemehlring.

Brisant sind auch andere Spitzenpaarungen: Vorjahressieger Kilian Wenger wird vom aufstrebenden Toggenburger Werner Schlegel gefordert. Der Berner Teilverbandsfestsieger Adrian Walther bekommt es mit dem formstarken Innerschweizer Trumpf Pirmin Reichmuth zu tun. Und Remo Käser kann gegen Armon Orlik zeigen, wie gut er sich nach der Corona-Erkrankung schon wieder erholt hat.

Auch Gnägi muss passen

Prominente Abwesende bei der Generalprobe fürs Eidgenössische in der prächtigen Naturarena auf der Brünig-Passhöhe sind neben Joel Wicki auch die beiden Seeländer Christian Stucki und Florian Gnägi. Der Schwingerkönig, dessen Comeback sich wegen eines Muskelfaserrisses abermals verzögert, plant seine Rückkehr beim Bözingenberg-Schwinget am 13. August.

Und Gnägi, in dieser Saison schon Sieger am Schwarzsee-Bergkranzfest, hat sich am letzten Wochenende am Freiburger Kantonalen in Léchelles ein Seitenband im Knie angerissen und muss für den Bergklassiker am Sonntag ebenfalls passen. Der 33-Jährige hofft aber, dass ihm genug Zeit bleibt, um Ende August beim Saisonhöhepunkt in Pratteln antreten zu können.

Anschwingen auf dem Brünig ist am Sonntag um 8.00, auf der Website dieser Zeitung wird ein Liveticker informieren. (atr)

Die Spitzenpaarungen im Anschwingen Infos einblenden Giger Samuel *** (NOSV) - Aeschbacher Matthias *** (BKSV)

Reichmuth Pirmin *** (ISV) - Walther Adrian ** (BKSV)

Wenger Kilian *** (BKSV) - Schlegel Werner ** (NOSV)

Orlik Armon *** (NOSV) - Käser Remo *** (BKSV)

Schneider Domenic *** (NOSV) - von Weissenfluh Kilian *** (BKSV)

Schuler Christian *** (ISV) - Sempach Thomas *** (BKSV)

Müllestein Mike *** (ISV) - Orlik Curdin *** (BKSV)

Nötzli Reto *** (ISV) - Anderegg Simon *** (BKSV)

Leuppi Samir (NOSV) - Kämpf Bernhard *** (BKSV)

Fankhauser Erich *** (ISV) - Roth Martin *** (NOSV)

atr

Fehler gefunden?Jetzt melden.