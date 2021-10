Interview mit oberstem Kantonsarzt – «Ärztinnen und Ärzte dürfen Impfungen auch ohne Zulassung anwenden»

Covid-Booster-Impfungen für Hochbetagte seien bereits jetzt möglich, sagt der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri. Allerdings nur in Einzelfällen und mit administrativen Hürden.

Eine mobile Impfequipe ist unterwegs in einem Altersheim in Nyon.

Eine mobile Impfequipe ist unterwegs in einem Altersheim in Nyon.

Booster-Impfungen sind nach wie vor nicht zugelassen und werden auch von der Impfkommission Ekif nicht empfohlen. Gleichzeitig mehren sich Berichte von Impfdurchbrüchen in der Schweiz, teilweise auch mit tödlichem Covid-Verlauf. Warum nehmen nicht die Kantonsärztinnen und die Kantonsärzte das Heft in die Hand und bieten Booster-Impfungen an?

Diese Frage liegt nicht in der Verantwortung und Zuständigkeit der Kantonsärzte. Ärztinnen und Ärzte dürfen Impfungen zwar auch ohne Zulassung anwenden, als sogenannten Off-Label-Use. Doch damit übernehmen sie auch die Haftung, wenn etwas schiefgeht. Sie müssen also letztlich selbst die Nutzen-Risiko-Abwägung vornehmen, welche sonst Swissmedic und die Impfkommission machen. Als Kantonsarzt kann ich den impfenden Fachpersonen nicht vorschreiben, dass sie dieses Haftungsrisiko übernehmen, indem sie «off label» impfen.