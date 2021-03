Sprachnachweis in der Medizin – Ärzte sollen besser Deutsch können Die Anforderungen an die Sprachkenntnisse von Ärzten werden strenger. Bei einheimischen Medizinern macht das Parlament aber eine Ausnahme. Brigitte Walser

Weil Sprache im Gesundheitswesen wichtig ist, bemüht sich das Parlament um Regeln. Einfach ist das nicht. Foto: AFP

Wie gut muss man im Beruf Deutsch sprechen können? Das Berner Stadtparlament hat dies kürzlich am Beispiel von Busfahrerinnen und Tramchauffeuren diskutiert. Und Bernmobil hat die Sprachanforderungen gesenkt: Wer in Bern ein Tram lenken will, muss nicht länger das C1-Sprachniveau erfüllen, das auch Universitäten für die Aufnahme verlangen. Die Angestellten müssen sich aber so spontan und klar auf Deutsch ausdrücken können, dass ein normales Gespräch möglich ist. Dies entspricht dem Niveau B2.

Bei Ärztinnen und Ärzten geht es in die umgekehrte Richtung: Für sie gilt heute das Niveau B2 als Mindestanforderung. Nun steht zur Diskussion, dass sie das höhere Sprachniveau C1 aufweisen müssen, falls sie eine Praxis übernehmen und die Kosten über die Grundversicherung abrechnen wollen.