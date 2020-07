Interessenkonflikte in der Medizin – Ärzte im Clinch zwischen Patient und Privatwirtschaft Wenn Ärzte Patienten behandeln und als Forscher Neuheiten entwickeln, entstehen Interessenkonflikte. Die Insel-Gruppe versichert, man behalte dabei das Wohl der Patienten im Auge. Doch ein Experte fordert bessere Kontrollen. Brigitte Walser

Liegt der Patient tatsächlich immer im Zentrum des Interesses? Herzoperation am Berner Inselspital. Foto: Adrian Moser

In Zürich wird einem Herzchirurgen vorgeworfen, Patienten medizinische Produkte aus Eigeninteresse eingesetzt zu haben; er ist an der Herstellerfirma beteiligt. In Bern gab es vor einem Jahr Vorwürfe gegen einen Chirurgen, er habe problematische Implantate verwendet, an dessen Entwicklung er mitgewirkt hatte. Vergangenen Monat geriet ein Immunologe in Bern in Kritik, weil er vor Jahren als Geschäftsleitungsmitglied und Forschungsleiter einer Firma Resultate zu positiv dargestellt hatte.