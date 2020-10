Im Auto an Fans vorbeigefahren – Ärzte bezeichnen Trumps Blitz-Besuch als verantwortungslos In seinem Präsidenten-SUV liess sich Donald Trump an seinen Anhängern vorbeifahren. Damit habe er das Leben anderer aufs Spiel gesetzt, sagen Experten.

Trumps Blitz-Besuch sorgt für Ärger in den USA. Video: AP/Tamedia

Der mit dem Coronavirus infizierte US-Präsident Donald Trump hat das Krankenhaus für wenige Minuten verlassen, um seine Anhänger ausserhalb der Klinik zu grüssen. Aus einem schwarzen SUV heraus winkte Trump seinen Fans am Sonntag in Bethesda nördlich von Washington zu, wie auf Videos zu sehen war. Trump sass mit mindestens zwei Personen in dem Wagen und trug eine Maske. In einer zuvor aufgenommenen Videobotschaft, die später auf Trumps Twitter-Profil veröffentlicht wurde, sagte der Präsident: «Ich mache gleich einen kleinen Überraschungsbesuch.» Er lobte die «grossartigen Patrioten» ausserhalb des Krankenhauses.

Die kurze Ausfahrt stösst bei Ärzten und US-Senatoren auf scharfe Kritik. «Jede einzelne Person im Fahrzeug muss während dieses völlig unnötigen Vorbeifahrens des Präsidenten für 14 Tage unter Quarantäne gestellt werden», sagte Dr. James Phillips, behandelnder Arzt im Walter Reed Militärkrankenhaus, in dem Trump wegen seiner Coronavirus-Infektion stationär aufgenommen ist. «Sie könnten krank werden. Sie könnten sterben. Wegen politischem Theater.» Die Verantwortungslosigkeit sei erstaunlich.

Saad Omer, Direktor des Instituts «Global Health» an der Yale-Universität, twitterte, dass Masken zwar helfen würden, aber sie seien kein unüberwindbarer Schutz.

Team schätzte es als sicher ein

Der Sprecher des Weissen Hauses, Judd Deere, beschrieb die Autokolonne als «kurze und kurzfristig geplante Fahrt, um seine Anhängern zu grüssen». Trump sei danach schnell in seine Krankenhaussuite zurückgekehrt.

Der demokratische Senator Brian Schatz beschuldigt Trump, seine eigenen Sicherheitsleute zu gefährden: «Sie sind sich des mit dem Job verbundenen Risikos bewusst, aber das Risiko sollte nicht von der zu schützenden Person ausgehen.» Deere erklärte, vor der Fahrt seien «angemessene Vorkehrungen getroffen worden», um den Präsidenten und die ihn unterstützenden Personen zu schützen. «Die Fahrt wurde vom medizinischen Team als sicher bewertet», sagte er. Patienten, die positiv auf das Virus testen, werden im Allgemeinen 14 Tage lang unter Quarantäne gestellt. Dies ist die typische Inkubationszeit für das Coronavirus, um eine Infektion anderer zu vermeiden.

Zuvor hatte Trump in einem Video auf dem Kurznachrichtendienst Twitter eingeräumt, dass ihn seine Ansteckung eine Menge gelehrt habe. Er sei «wirklich zur Schule gegangen» und verstehe es nun. Der aussenpolitische Berater der Wahlkampagne des Trump Herausforderers Joe Biden, Tony Blinken, entgegnete ebenfalls auf Twitter, dass Trumps späte Erkenntnisse über Covid-19 «niederschmetternd» seien. «Vor 200’000 Toten wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, nicht erst, als es Sie betraf. Wir alle wünschen Ihnen alles Gute, aber wir wünschten uns auch, dass Sie Ihren Job gemacht hätten. Bitte tun Sie es jetzt», schrieb Blinken. Trump hatte in der Nacht auf Freitag einen positiven Corona-Test bekanntgegeben und wurde im Laufe des Tages in die Militärklinik verlegt.

Reuters/SDA