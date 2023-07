«Oppenheimer» in Indien – Ärger um Sexszene in «Oppenheimer» In Indien protestieren Politiker gegen den Film. Die Brüste der Hauptdarstellerin werden in manchen Ländern mit einem digitalen Kleid bedeckt. David Steinitz

Hier noch sittsam angezogen: Florence Pugh und Cillian Murphy in «Oppenheimer». Foto: Melinda Sue Gordon/AP

Als der Physiker J. Robert Oppenheimer bereits Professor an der Universität von Berkeley war, begann er eine Affäre mit der Studentin Jean Tatlock. Das war 1936, Tatlock studierte Medizin und wurde später Psychiaterin. Die beiden lernten sich über gemeinsame Bekannte kennen, die sich in der Kommunistischen Partei engagierten. Die Beziehung war ein wildes Hin und Her, die beiden trafen sich auch noch, nachdem Oppenheimer 1940 seine Frau Kitty geheiratet hatte. Tatlock litt an schweren Depressionen, ihr früher Tod 1944 soll Oppenheimer schwer getroffen haben. Die Verbindung der beiden spielte auch in einer Sicherheitsanhörung Mitte der Fünfziger eine wichtige Rolle, in der Oppenheimer kommunistische Umtriebe vorgeworfen wurden.

Ein mässig gelungenes Digitalkleid soll die Nacktszenen der Originalfassung bedecken

Deshalb spielt die Affäre auch eine wichtige Rolle in Christopher Nolans Hollywoodfilm «Oppenheimer» über den «Vater der Atombombe». Jean Tatlock wird gespielt von Florence Pugh, Oppenheimer von Cillian Murphy. Am Abend ihres Kennenlernens zieht sie im Film bei ihm zu Hause die «Bhagavad Gita» aus dem Bücherregal, eine der wichtigsten Schriften des Hinduismus. Oppenheimer brachte sich selbst Sanskrit bei, und in der Filmversion bittet Jean ihn, für sie zu übersetzen. Daraufhin beginnt er ein durch ihn berühmt gewordenes Zitat aus dem Buch aufzusagen: «Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten …» Während er spricht, beginnen sie miteinander zu schlafen.

Ob dieser Liebesmoment wirklich so stattgefunden hat, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall melden sich in Indien nun Stimmen zu Wort, die über diese Szene nicht sehr glücklich sind. Wie der britische «Guardian» berichtet, hat unter anderem ein Mitglied der rechtskonservativen Partei Bharatiya Janata die Verquickung von Sex und der heiligen «Bhagavad Gita» als «Angriff auf den Hinduismus» bezeichnet. Uday Mahurkar schrieb einen offenen Brief, in dem er die Szene als «Beleidigung des Glaubens von einer Milliarde toleranter Hindus» bezeichnet. Er vermutet hinter dem Film gar eine «grössere Verschwörung antihinduistischer Kräfte».

Das Kabinettsmitglied Anurag Thakur, ebenfalls von der Partei Bharatiya Janata und als Minister zuständig unter anderem für die Belange der Jugend, fordert von der nationalen Zensurbehörde, die Szene ganz aus dem Film zu entfernen. Laut «Variety» wurde der Film unter anderem in Indien, aber auch in einigen Ländern des Nahen Ostens ohnehin schon vorab zensiert: Florence Pugh ist in der Originalfassung mehrfach oben ohne zu sehen, an manchen Stellen sollen ihre Brüste aber mit einem (mässig gelungenen) digital animierten schwarzen Kleid bedeckt worden sein. Der Film hätte sonst keine Zulassung bekommen.

Die Empörung der indischen Politiker wirkte sich bisher aber nicht auf den Erfolg des Films aus. Der Film hat in Indien seit dem Start letzte Woche laut «Boxoffice Mojo» bereits mehr als sieben Millionen Dollar eingespielt und rangiert auf Platz eins der indischen Kinocharts.

