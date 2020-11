Riggisberg – Älteres Ehepaar tot aufgefunden Die Polizei geht davon aus, dass ein Mann sich und seine Frau getötet hat.

Ort des Geschehens: Riggisberg. Foto: Christian Pfander

In Riggisberg ist am vergangenen Mittwoch ein älteres Ehepaar tot aufgefunden worden. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Montag mit.

Sie geht davon aus, «dass eine vorsätzliche Handlung des Mannes zum Tod der beiden Personen geführt hat». Das Ehepaar sei am Mittwochmorgen in einer Wohnung aufgefunden worden. Weitere Angaben machten die Polizei und die Staatsanwaltschaft nicht.

In Riggisberg leben etwa 2500 Menschen. Die kleine Gemeinde liegt rund 15 Kilometer südlich von Bern.

SDA