Ägyptischer Milliardär – Ehemaliger Harrods-Besitzer Mohamed al-Fayed ist tot Sein Sohn Dodi starb an der Seite von Prinzessin Diana: Mohamed al-Fayed, der frühere Besitzer von Harrods und des Fussballvereins Fulham FC, ist im Alter von 94 Jahren verstorben.

1 / 3 Luxushotel, Nobelkaufhaus, Fussballclub: Der Geschäftsmann Mohamed al-Fayed ist gestorben. (Archivbild) AFP/Shaun Curry

Der ägyptische Milliardär Mohamed al-Fayed ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Der Vater von Dodi al-Fayed, der 1997 an der Seite von Prinzessin Diana bei einem Autounfall ums Leben kam, starb am 30. August «an Altersschwäche», wie seine Familie in einer am Freitag vom Fussballverein Fulham veröffentlichten Erklärung mitteilte. Al-Fayed hatte demnach «einen langen und erfüllten Lebensabend im Kreise seiner Lieben» genossen.

Seine Familie hätte darum gebeten, dass ihre Privatsphäre respektiert werde, erklärte der Fussballclub Fulham weiter. 1997 hatte al-Fayed den damaligen Drittligisten übernommen und ihn innerhalb von vier Jahren in die Premier League geführt.

Erfolgreicher Geschäftsmann

Al-Fayed war ein erfolgreicher Geschäftsmann. 1997 kauften er und sein Bruder das Luxushotel Ritz in Paris, sechs Jahre später übernahmen sie das Londoner Nobelkaufhaus Harrods. Al-Fayeds Geschäftsimperium umfasste die Bereiche Schifffahrt, Immobilien, Banken und Bauwesen – mit seiner Stiftung unterstützte er Kinder in mehreren Ländern.

Mohamed al-Fayed starb am Vorabend des Todestages seines Sohnes Dodi, der am 31. August 1997 gemeinsam mit Prinzessin Diana bei einem Autounfall ums Leben kam. Al-Fayed hatte in dem Zusammenhang Verschwörungstheorien geäussert und dem britischen Königshaus vorgeworfen, den tödlichen Autounfall in Auftrag gegeben zu haben.

Al-Fayed wurde am 27. Januar 1929 in einem Vorort von Alexandria in Ägypten als Sohn eines Lehrers geboren. Er begann seine berufliche Laufbahn als Limonadenverkäufer. Seine Begegnung mit dem saudiarabischen Waffenhändler Adnan Khashoggi veränderte sein Leben: Al-Fayed heiratete dessen Schwester Samira – aus der Verbindung ging Sohn Dodi hervor.

Al-Fayed verbrachte den Grossteil seines Lebens in Grossbritanniens, die britische Staatsbürgerschaft wurde ihm jedoch mehrfach verweigert.





AFP/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.