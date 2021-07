Nach Blockade des Suezkanals – Ägypten gibt Containerschiff Ever Given frei Vor über drei Monaten steckte der Riesenfrachter sechs Tage lang fest und wurde danach beschlagnahmt. Nun wird er am Mittwoch mit einer Zeremonie und einer gesalzenen Rechnung für den Eigentümer wieder in See stechen.

Der Frachter musste aus seiner misslichen Lage frei gebaggert werden. Foto: Suez Canal (Keystone)

Die ägyptischen Behörden geben in der kommenden Woche das Containerschiff Ever Given frei. Die Kanalbehörde teilte am Sonntag mit, bei einer Zeremonie am Mittwoch werde eine Einigung mit dem Schiffseigner unterzeichnet. Dann sei auch die «Abfahrt des Schiffes» geplant. Die Ever Given hatte den Suezkanal im März sechs Tage lang blockiert.

Die Verwaltung des Suezkanals hatte das Schiff beschlagnahmt, während sie mit dem Eigentümer, der japanischen Firma Shoei Kisen Kaisha, über eine Entschädigung für entgangene Einnahmen und die Erstattung der Kosten für das Freischleppen verhandelte.

Die Ever Given war am 23. März in einen Sandsturm geraten und auf Grund gelaufen. Das 400 Meter lange Schiff steckte danach quer in dem engen Kanal fest, davor und dahinter stauten sich mehr als 400 Schiffe. Am 29. März konnte es freigeschleppt werden.

AFP

