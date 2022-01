Abgang im YB-Mittelfeld – Aebischers Transfer ist auf der Zielgeraden Der YB-Aufbauer weilt in Italien, der Transfer zu Bologna könnte Anfang Woche vermeldet werden. Moritz Marthaler

Eben noch Gegner im Europacup, bald Konkurrenten in der Liga: Michel Aebischer (l.) wird mit Bologna wieder auf Atalanta Bergamo und Duvan Zapata treffen. Foto: Christian Pfander

Das Berner Nord-Süd-Portal erlebt einen geschäftigen Winter: Nach dem Wechsel von Silvan Hefti zu Genua zeichnet sich beim Meister der nächste Abgang nach Italien ab. Seit Tagen wird über einen Transfer von Michel Aebischer in die Serie A spekuliert, Anfang Woche dürfte er vermeldet werden.

Der 25-jährige Mittelfeldspieler weilt aktuell für die letzten Abklärungen in Italien, verpasste so auch das letzte YB-Vorbereitungsspiel am Samstag gegen Lausanne (3:1). Unterschreiben dürfte Aebischer nach einigem Hin und Her beim FC Bologna, der Transfer soll Anfang Woche vermeldet werden. Das letzte Problem beim aktuellen Tabellen-Dreizehnten der Serie A: Es fehlen die flüssigen Mittel.

Bologna fehlt die Liquidität zum letzten Zug

Wie schon beim Angebot von Cagliari standen auch vom Club in der Emilia-Romagna vorerst um die 4 Millionen Euro Ablöse im Raum. Allenfalls wird der Transfer vorab als Leihgeschäft aufgegleist, mit einer Übernahme ab Sommer. Um das Geld locker zu machen zu können, müssen die Italiener Spieler verkaufen, gemäss italienischen Zeitungen gedenken sie dies mit dem Verkauf des Dänen Skov Olsen (Marktwert rund 5 Millionen Euro) zu tun.

Aebischer liegt in Bologna ein Vertrag über vier Jahre vor. Im Mittelfeld findet er im vom früheren Serie-A-Spitzenspieler Sinisa Mihaijlovic trainierten Team rege Konkurrenz vor, dürfte mit seiner Spielstärke aber auffallen. Bologna ist ein klassischer Mittelfeldclub, Aebischer läuft dort weniger Gefahr abzusteigen als beim zuletzt ebenso um ihn mitbietenden Cagliari.

Die Young Boys verlieren mit dem Freiburger einen ihrer erfahrensten Fussballer. Aebischer ist einer von aktuell noch sechs Spielern im Kader, die bei allen Titeln der grossen YB-Ära seit 2018 dabei waren. Aus der Freiburger Talentauswahl stiess der Heitenrieder 2013 zum Nachwuchs, debütierte 2016 für das Profiteam. Er absolvierte fast 200 Spiele für die Young Boys, zeigte sich 10-mal in der Champions League, stieg zum Nationalspieler auf und trat zuletzt auch als Captain in Erscheinung. Noch im Herbst verlängerte er seinen Vertrag beim Meister bis 2023.

Im Zentrum entsteht keine Lücke

Mit Aebischers Verkauf gelingt YB der nächste Export eines eigenen Nachwuchsspielers. Obwohl vier Millionen Euro für einen der erfahrensten Kaderspieler nicht eine enorm hohe Ablöse wären, könnte Sportchef Christoph Spycher im aktuellen Transfer-Winter mit knapp 10 Millionen Franken einen guten Erlös verbuchen. Im zentralen Mittelfeld bleibt trotz Aebischers Abgang und der Leihe von Alexandre Jankewitz zu St. Gallen ein Überangebot: Um die für gewöhnlich zwei Plätze buhlen in der 18 Partien umfassenden Rückrunde Sandro Lauper, Christopher Martins, Fabian Rieder und Vincent Sierro.

