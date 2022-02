Alleiniger Chef des AÖV – Aebi leitet Berns Amt für öffentlichen Verkehr künftig allein Christian Aebi, Co-Leiter des Amts für öffentlichen Verkehr, leitet dieses ab Juni allein. Philipp Mäder, ebenfalls Co-Leiter, wechselt im Juni zur SBB.

Christian Aebi im Jahr 2018 bei der Eröffnung des BLS-Rosshäuserntunnels. Foto: Keystone/Marcel Bieri

Christian Aebi leitet das Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination des Kantons Bern (AÖV) ab dem 1. Juni dieses Jahres allein. Die Berner Kantonsregierung hat ihn zum neuen Vorsteher ernannt, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Derzeit leitet Aebi das AÖV zusammen mit Philipp Mäder in einer Co-Leitung. Die Berner Kantonsregierung musste einen neuen Vorsteher bestimmen, weil Mäder per 1. Juni zur SBB wechselt. Dort übernimmt er die Leitung des Bereichs Internationaler Personenverkehr.

Christian Aebi ist in Bern aufgewachsen und hat an der ETH Lausanne ein Studium als Kulturingenieur absolviert. Nach Abschluss des Studiums im Jahr 1990 war er in verschiedenen Planungsbüros tätig. Seit dem 1. Juni 1998 arbeitet er beim AÖV, wo er verschiedene Funktionen ausgeübt hat. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter und Abteilungsleiter; seit Juni 2014 ist er Co-Amtsvorsteher.

SDA/tag

