Brünig-Schwinget – Adrian Walther verblüfft mit dem nächsten Coup Erst der grosse Sieg am Bernisch-Kantonalen, nun der Triumph auf dem Brünig: Das 20-jährige Berner Talent ist der Aufsteiger der Saison – auch wenn sein zweiter Kranzfestsieg einen kleinen Makel hat. Alex Trunz

Er kann es selber kaum fassen: Mit dem Sieg über Werner Schlegel im Schlussgang ist Adrian Walther mit nur 20-Jahren bereits Brünig-Sieger. Foto: Christian Pfander

Wohin führt das noch mit Adrian Walther in diesem Jahr? Diese Frage stellt sich nach der Generalprobe für den Saisonhöhepunkt. Vier Wochen vor dem Eidgenössischen in Pratteln setzte der Youngster aus Habstetten auf dem Brünig das nächste grosse Ausrufezeichen. Vor zwei Wochen gewann Walther, der in zehn Tagen erst 21 wird, das Berner Teilverbandsfest in dominanter Manier. Und jetzt auch den Bergklassiker auf der Passhöhe zwischen Bern und Obwalden trotz noch stärkerer Konkurrenz. «Ich bin überglücklich, mehr kann ich gar noch nicht dazu sagen», fasste er den besonderen Tag kurz zusammen.