Freisinniges Urgestein hat genug – Adrian Haas tritt nicht mehr für den Grossen Rat an Der FDP-Politiker wird das Berner Kantonsparlament nach der laufenden Legislatur verlassen. Ruhig wird es deshalb aber nicht um ihn. Sophie Reinhardt

Adrian Haas freut sich auf künftig etwas mehr Freizeit. Foto: Raphael Moser (Archiv)

«Feierabend ist, wenn alles fertig ist», das sei sein Motto, schreibt der FDP-Grossrat Adrian Haas auf seiner Website. So scheint er mit seiner Arbeit im Kantonsparlament abgeschlossen zu haben. Denn wenn die FDP Stadt Bern am Montagabend beschliesst, wer für die kantonalen Wahlen antreten soll, kann sie nicht mehr auf ihn setzen. «Ich habe der Partei mitgeteilt, dass ich nicht mehr zur Verfügung stehe», so Haas. Sein Name werde nicht mehr auf der Liste mit den 20 Kandidaten stehen, die nächstes Jahr zur Wahl antreten werden. Er werde aber die Legislatur im Grossen Rat noch beenden, so Haas.