Carlos Reinhard übernimmt – Adrian Haas tritt als FDP-Fraktionspräsident zurück Zehn Jahre lang hat Adrian Haas die FDP-Fraktion im Berner Kantonsparlament geführt. Per 1. Juli gibt er das Amt ab, es folgt der Thuner Carlos Reinhard.

Nach zehn Jahren tritt adrian Haas als FDP-Fraktionspräsident zurück. Bild: Raphael Moser

Die Spitze der FDP-Fraktion im bernischen Grossen Rat wird diesen Sommer neu besetzt. Der bisherige Fraktionschef Adrian Haas gibt seine Funktion nach zehn Jahren ab. Mit ihm haben auch die bisherigen Vizepräsidenten Peter Flück und Hans-Rudolf Saxer ihre Rücktritte angekündigt.

Die Grossratsfraktion der bernischen FDP hat an ihrer ordentlichen Jahresversammlung am Montag den Thuner Carlos Reinhard einstimmig zu ihrem neuen Präsidenten ernannt. Das schreibt die FDP des Kantons Bern in einer Mitteilung. Sandra Hess, Grossrätin und Stadtpräsidentin von Nidau, wurde zur neuen Vizepräsidentin gewählt. Die zweite vakante Stelle im Vizepräsidium der FDP-Fraktion wird durch den Muriger Unternehmer Daniel Arn besetzt.

Das neue Trio an der Spitze der FDP-Fraktion im Kantonsparlament amtet ab dem 1. Juli.

Seit 2014 im Grossen Rat

Der designierte Fraktionspräsident der FDP ist seit 2014 Mitglied des bernischen Grossen Rates. Reinhard war 2016/2017 bereits Grossratspräsident. Der Thuner Unternehmer ist seit 2017 Inhaber und Geschäftsführer seines eignen Beratungsunternehmens. Zuvor besass er eine Grosswäscherei. Von 2005 bis 2011 war Reinhard Mitglied im Thuner Stadtrat, seit 2018 ist er zudem Vizepräsident der FDP-Kantonalpartei.

Der designierte Präsident der FDP-Grossratsfraktion Carlos Reinhard. Bild: Keystone

( nfe )