Erklärung zur Schifffahrt – Admirale begehren auf gegen das «verrückteste Projekt» Erdogans Präsident Recep Tayyip Erdogan will parallel zum Bosporus einen riesigen Kanal graben lassen. Das könnte die türkische Souveränität gefährden, finden über hundert pensionierte Admirale. Die Justiz reagiert sofort. Tomas Avenarius aus Istanbul

Das türkische Militär war lange ein Machtfaktor im Land: Staatschef Erdogan mit hochrangigen Offizieren vor dem Mausoleum des Republikgründers Kemal Atatürk. Foto: Adem Altan (Getty)

Eine politische Erklärung von mehr als hundert ehemaligen Admiralen hält die Türkei in Atem. Die 104 pensionierten Offiziere der Kriegsmarine hatten vor der Gefahr gewarnt, dass die Politik von Präsident Recep Tayyip Erdogan das Montreux-Abkommen gefährde; der Vertrag regelt seit mehr als 80 Jahren die internationale Schifffahrt im Bosporus und an den Dardanellen. Die Justiz erhob anschliessend den Vorwurf der Gefährdung der Staatssicherheit und rückte die 104 Ex-Offiziere in die Nähe von Putschisten. Zehn der Ex-Admirale wurden festgenommen, vier weitere von der Staatsanwaltschaft vernommen.

Hintergrund der Erklärung der Marineoffiziere ist der Plan von Präsident Erdogan, parallel zum Bosporus einen gigantischen Schifffahrtskanal zu bauen. Diese Pläne selbst sind zwar älter, sie haben aber in den vergangenen Wochen konkrete Formen angenommen. Laut Erdogan soll der von der internationalen Schifffahrt stark frequentierte Bosporus durch den Kanal entlastet und so die Gefahr umweltgefährdender Havarien der riesigen Tanker und Frachtschiffe gesenkt werden, die den Bosporus täglich passieren.

Der Pakt aus dem Jahr 1936

Nachdem der Staatspräsident jüngst in eigener Regie den Austritt aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen verkündet hatte, kam im Zusammenhang mit den Plänen für den Kanal jetzt die Frage auf, ob die Türkei auch das Montreux-Abkommen aufkündigen könne. Die 104 Seeoffiziere hatten angesichts der neu aufgeflammten Debatte über den Kanal ihre Erklärung veröffentlicht, in der sie vor einem Austritt aus dem Montreux-Vertrag warnen, weil dies die türkische Souveränität über die Meerengen der Dardanellen und des Bosporus gefährden könnte.

Der Pakt aus dem Jahr 1936 regelt die Durchfahrt durch den Bosporus und die Dardanellen – also die Meerengen zwischen dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer. Das Abkommen ist Grundlage des Schiffsverkehrs auf einer der wichtigsten internationalen Wasserstrassen und betrifft die zivile und die militärische Seefahrt. Der Vertrag gab der Türkei die Souveränität über den Bosporus, das Marmarameer und die Dardanellen zurück: Das Osmanische Reich als der Vorgängerstaat der Republik Türkei hatte die Herrschaft über die Wasserstrasse verloren, nachdem es an der Seite Deutschlands den Ersten Weltkrieg verloren hatte.

Laut dem Montreux-Abkommen ist für Handelsschiffe in Friedenszeiten die freie Durchfahrt garantiert. Kriegsschiffe von Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres dürfen passieren. Kriegsschiffe von Nichtanrainern dürfen den Bosporus nur bis zu einer bestimmten Grösse durchfahren und nur kurz im Schwarzmeer bleiben.

Umweltschützer warnen

Erdogan will eine alternative Wasserstrasse zum Bosporus bauen lassen. Der Kanal Istanbul gilt als Prestigeprojekt, der Präsident selbst nannte es «mein verrücktestes Projekt». Umweltschützer warnen, dass der Kanal desaströse Umweltschäden nach sich ziehen würde. Der Kanal hätte nach Angaben von Erdogans Büro aber keine Auswirkungen auf das Montreux-Abkommen.

Hintergrund des harten Vorgehens der Justiz dürfte neben der von der Regierung unerwünschten Kritik am Kanal auch sein, dass Erdogan die Streitkräfte seit dem gescheiterten Putsch von 2016 von den letzten Kemalisten säubert. Die Streitkräfte waren früher die Bastion der Kemalisten und Säkularisten, die sich auf die Ideologie des Staatsgründers Kemal Atatürk berufen und Erdogans islamistisch geprägte Politik ablehnen. Ein Rechtsanwalt der festgenommenen Offiziere erklärte, das Schreiben der Admirale «unterscheidet sich nicht von früheren Veröffentlichungen ehemaliger Diplomaten». Unter den Festgenommenen ist auch der prominente Admiral Cem Gürdeniz, der die geopolitische Theorie «Blaues Heimatland» entwickelt hat, die Grundlage für das aggressive Vorgehen der Türkei im Mittelmeer ist.

Fehler gefunden?Jetzt melden.