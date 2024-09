Datenanalyse zu globalem Trend – Zahl der Übergewichtigen und Fettleibigen steigt rasant Weltweit haben immer mehr Menschen Adipositas, die WHO spricht von einer «Epidemie». Diese Übersicht zeigt, welche Länder am stärksten betroffen sind und wie die Schweiz dasteht. Yannick Wiget Mathias Lutz

Hat mit seinem Gewicht ein erhöhtes Risiko für zahlreiche Krankheiten: Ein adipöser Jugendlicher. Foto: Sebastian Kahnert (DPA, Keystone)

Übergewicht und Fettleibigkeit galten lange als Wohlstandsphänomen, als Problem reicher, westlicher Staaten. Doch diese Ansicht ist überholt. Auch Menschen in ärmeren Regionen sind zunehmend von diesem Gesundheitsrisiko betroffen. Das offenbart eine grosse Meta-Auswertung , für die über 3600 Studien aus fast allen Ländern weltweit mit Hunderten Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmern analysiert wurden.

Demnach hat sich die Rate der Fettleibigkeit, in der Fachsprache Adipositas genannt, bei Erwachsenen seit 1990 verdoppelt und bei Kindern und Jugendlichen sogar vervierfacht. 2022, im Jahr der neusten verfügbaren Daten, wurden mehr als 1 Milliarde Menschen als fettleibig eingestuft – jede fünfte Frau und jeder siebte Mann. Bei Mädchen und Jungen, die tiefere Anteile aufweisen, ist das Geschlechterverhältnis umgekehrt.

In der Regel werden Übergewicht und Adipositas anhand des Verhältnisses zwischen Gewicht und Körpergrösse bestimmt, mit dem sogenannten Body-Mass-Index. Der BMI ist ein gängiges, aber sehr grobes Mass. Bodybuilder beispielsweise können aufgrund des Gewichts ihrer Muskeln als fettleibig eingestuft werden, obwohl sie gesund sind und nur sehr wenig Körperfett haben. Dennoch ist der BMI eine nützliche Faustregel. Die meisten Menschen mit einem Wert über 30 sind tatsächlich fettleibig – und haben ein deutlich höheres Risiko, an Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden und verschiedenen Krebsarten zu erkranken.

Zu viel Gewicht, also schon ein BMI ab 25, reduziert die Lebenserwartung verschiedenen Berechnungen zufolge um mehrere Jahre. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) führt allein in Europa mehr als 1,2 Millionen Todesfälle jährlich darauf zurück. Dies sei ein Anteil von mehr als 13 Prozent an allen Todesfällen, schrieb die WHO. Und «selbst diese Zahlen könnten zu niedrig angesetzt sein. In Europa haben Übergewicht und Adipositas epidemische Ausmasse angenommen.»

Am schlimmsten ist die Situation jedoch auf kleinen Südseeinseln. In den Regionen Polynesien und Mikronesien sind teils über zwei Drittel der Erwachsenen fettleibig. Forschende führen das auf genetische Veranlagungen, ungesunde Ernährung und eine Kultur zurück, in der das Gewicht ein Zeichen für Wohlstand ist. Die höchste Adipositas-Rate der Welt weist Amerikanisch-Samoa auf, ein Aussengebiet der USA im südlichen Pazifik, wo mehr als 76 Prozent adipös sind. Die USA selbst sind das am stärksten betroffene Industrieland: Fast die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung ist fettleibig. Der Anteil der Frauen mit Adipositas verdoppelte sich seit 1990 und derjenige der Männer stieg sogar um das Zweieinhalbfache.

Auch in der Schweiz hat sich Korpulenz zu einer Volkskrankheit entwickelt. Laut dem Bundesamt für Gesundheit haben sich die dadurch verursachten Kosten allein von 2002 bis 2012 auf fast 8 Milliarden pro Jahr verdreifacht. Viele Schweizerinnen und Schweizer bewegen sich zu wenig, sie essen zu fett- und zu zuckerhaltig und grundsätzlich zu viel. Die Adipositas-Rate hat sich innerhalb von dreissig Jahren mehr als verdoppelt, auf über 12 Prozent im Jahr 2022. Der Anteil der Personen mit Übergewicht ist von 30 auf 42 Prozent gestiegen.

Immerhin verzeichnete der Bund bei Adipositas in jüngster Zeit nur noch eine langsame Zunahme, bei Übergewicht keine mehr. Und dass die Schweiz mit solchen Werten nur auf den Rängen 153 respektive 140 von 196 Staaten landet, zeigt, dass es sich um ein globales Problem handelt. Selbst Länder in Afrika und im Nahen Osten, die seit jeher mit Unterernährung in Verbindung gebracht werden, haben inzwischen mit einer Gewichtszunahme der Bevölkerung zu kämpfen.

Die Analyse zeigt sogar, dass die Adipositas-Rate in vielen Staaten mit niedrigem und mittlerem Einkommen höher ist als in solchen mit hohem Einkommen. In Industrieländern ist Fettleibigkeit vor allem in armen Familien verbreitet. In Entwicklungsländern hingegen ist es ein Problem der Mittelschicht, die mit steigendem Wohlstand wächst. Was an sich positiv tönt, wird zum Problem: Viele arme Länder sehen sich nun mit einer «doppelten Epidemie» von Fettleibigkeit und Unterernährung konfrontiert.

Die Schweiz bekämpft Übergewicht weniger stark als andere Länder

Denn während Adipositas global zu einem wachsenden Problem wird, leiden noch immer viele Menschen in ärmeren Regionen an Hunger, gerade in Ländern Südostasiens und Afrikas südlich der Sahara. Starkes Übergewicht und Unterernährung seien zwei Seiten desselben Problems: der schlechten Ernährungslage, sagt die WHO.

Von ihrem Ziel, den Hunger bis ins Jahr 2030 global zu beenden, ist die Organisation noch weit entfernt. Zwar hat sich die Situation verbessert: Um die Jahrtausendwende litten noch 13 Prozent der Weltbevölkerung an Mangel- oder Unterernährung, und bis in die 2010er-Jahre halbierte sich dieser Anteil auf fast 7 Prozent. Doch mittlerweile ist er wieder auf über 9 Prozent gestiegen.

Ernährungsunsicherheit betrifft anteilsmässig mehr Menschen, die in ländlichen Gebieten leben. Übergewicht wiederum kommt häufiger in städtischen Gebieten vor. Und bis 2050 werden voraussichtlich fast sieben von zehn Menschen in Städten leben. Wenn sich die Entwicklung so fortsetzt wie bisher, wird bereits im Jahr 2035 mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung übergewichtig oder adipös sein.

Die WHO fordert staatliche Regulierungen. Etwa, dass besonders fett- und zuckerhaltige Lebensmittel stärker besteuert werden. Oder dass Werbung dafür eingeschränkt wird, besonders dann, wenn sie sich an Kinder richtet. In den letzten Jahren haben zahlreiche Länder Massnahmen in diese Richtung ergriffen – die Schweiz nicht. Noch nicht: Der Bund wird voraussichtlich im Herbst Gesetzespläne präsentieren, um an Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel einzuschränken.

Eine Zuckersteuer auf Süssgetränke ist weiterhin kein Thema, obwohl die Schweizerinnen und Schweizer doppelt so viel Zucker zu sich nehmen wie empfohlen. Studien aus anderen Ländern zeigen, dass Konsum und Gesundheitskosten damit reduziert werden können. Immerhin scheint bereits die gesellschaftliche Diskussion darüber Wirkung zu entfalten: Inzwischen haben sich 24 Unternehmen dazu verpflichtet, den Zucker in bestimmten Produkten zu reduzieren, darunter Coca-Cola Schweiz, Ramseier und Rivella. Die Stiftung für Konsumentenschutz spricht jedoch von einer Scheinmassnahme, da die Zuckerreduktion freiwillig ist. Die Anbieter wollten damit nur verhindern, dass verpflichtende Massnahmen eingeführt würden, kritisiert die Stiftung. Solche wären aus ihrer Sicht deutlich wirksamer.

