«Achtung, Schussgefahr», sagten die Polizisten

Am heutigen Freitagmittag ist noch der eine Abschnitt des Döltschiwegs abgesperrt. Doch auch weitab vom Tatort, an jeder Zugangsstrasse, stehen noch Polizistinnen und Polizisten. Der Durchgang ist für Autos gesperrt.

Am Morgen ist es hier zu einem tragischen Ereignis gekommen. Ein 60-jähriger Mann nahm in einer Wohnung zwei Frauen in Geiselhaft. Nach knapp drei Stunden Verhandlung mit der herbeigerufenen Polizei erschiesst der Schweizer die beiden 34- und 38-jährigen Frauen, deren Nationalitäten noch unklar sind, und richtet sich darauf selbst. So könnte sich das Drama gemäss ersten polizeilichen Erkenntnissen abgespielt haben.

Zwei Schüsse, und noch einer

Eine andere ältere Frau, die gleich gegenüber der Hinterseite der Tatort-Wohnung zuhause ist, erzählt, was sie erlebt hat. Schon am frühen Morgen, so um 6 Uhr , habe es Polizei in den Strassen gehabt. Etwa um 7 Uhr läuteten die Beamten überall die Türklingeln und sagten den Bewohnern: «Achtung, Schussgefahr, schliessen Sie die Läden und halten Sie sich weg von den Fenstern.» Dann habe sie lange nichts gehört, erklärt die Frau. Nach 8 Uhr habe sie plötzlich zwei Schüsse gehört, recht kurz nacheinander. Danach Pause. Und noch ein Schuss.

Ein Nachbar bestätigt ihre Aussagen. Er wohnt in der gleichen Häuserreihe etwas weiter oben. Der Familienvater sagt, eine der beiden Frauen habe die Wohnung gemietet, allein. Sie war unauffällig und oft mit ihrem Malteser-Hund unterwegs. Dieser habe manchmal seinen eigenen Hund beschnüffelt. Viel mehr Austausch als ein kurzer Gruss habe es nicht gegeben zwischen den Hundehaltern. Lange blonde Haare habe die Frau gehabt. Der Mann vermutet, dass sie aus dem Ostblock stammt.