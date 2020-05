Ihre Art, sich zu begrüssen, geht in Zeiten von Corona definitiv nicht mehr. Aber was ist mit ihren Ideen? Der sowjetische Staats- und Parteichef Leonid Breschnew (links) und SED-Parteichef Erich Honecker verabreichen sich im Oktober 1979 in Ostberlin einen Bruderkuss.

Foto: Helmuth Lohmann (Keystone)