Ex-Präsident Donald Trump war ein Grund, weshalb die Republikaner in den Zwischenwahlen enttäuschend abschnitten. Das schadet aber seiner Machtposition innerhalb der Partei nicht empfindlich. Foto: Stephen Maturen (Getty Images/AFP)

Es war im Januar 2018, nach einem Jahr turbulenter Amtszeit, als Präsident Donald Trump mit seinem Twitter-Finger tippte: «Ich bin ein sehr stabiles Genie.» Er parierte damit die oft geäusserten Zweifel an seiner psychischen Stabilität. Ein höhnisches Lachen ging um die Welt. Trump, stabil? Trump, ein Genie? No way!