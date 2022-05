Ex-Weltrekordhalter Udo Kiessling – «Acht Wochen Moskau, da ist jede Slimfast-Kur ein Dreck dagegen» Der 67-jährige Deutsche gratuliert Andres Ambühl, der seine 119 WM-Spiele übertrifft, ganz herzlich. Und blickt mit einem Augenzwinkern auf seine illustre Karriere. Simon Graf aus Helsinki

Unermüdlich als Verteidiger und auch heute noch als Rentner: Der grosse Udo Kiessling. Foto: Kösegi (Ullstein Bild via Getty Images)

Es ist nicht so einfach, Udo Kiessling telefonisch zu erreichen. «Für so einen Anlass bin ich gern bereit», schreibt er zurück auf die Anfrage, ob er sich zum anstehenden WM-Rekord Andres Ambühls äussern wolle. Aber er ist gerade unterwegs in Frankreich. Zuerst war er in Marseille, dann in Bordeaux, jetzt ist er in Biarritz, dann geht es weiter nach Toulouse und Montpellier. Und er muss schauen, dass er rechtzeitig zu Hause im bayrischen Mittenwald ist, weil schon die nächste Reise ansteht. «Rentnerstress», sagt er und lacht schallend.