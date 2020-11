2020 – ein Annus horribilis – Acht Tiefschläge für die BLS Wasser im Tunnel, Gift in der Deponie, 75 Millionen vom Staat erschlichen – je länger das Jahr 2020 dauerte, desto schlimmer wurde es für die BLS. Christoph Aebischer

Wassereinbruch im Lötschberg-Basistunnel

Am 6. Februar 2020 fuhr ein Intercity im Tunnel ohne Vorwarnung mit hohem Tempo in einen Schlammsee. Foto: PD

Am 6. Februar 2020 drang unbemerkt Wasser und Schlamm in den Lötschberg-Basistunnel ein. Ein Intercityzug fuhr mit hoher Geschwindigkeit in den Schlammsee, zum Glück ohne gravierende Folgen. Der Tunnel musste aber mitten in den Berner Skiferien gesperrt werden. Das Ganze wiederholte sich dreimal, bevor die BLS dem Fehler auf die Spur kam: Ursache der wiederholten Überschwemmungen in der Oströhre des Bauwerks waren eine beim Bau nicht verschlossene Sondierbohrung und eine undichte Wasserleitung, die aus dem Fels durch den Tunnel hindurchgeleitet wird. Diese Details bestätigte der Projektleiter Alptransit BLS, Stefan Irngartinger, im Frühjahr gegenüber dem englischsprachigen Fachmagazin «Tunneltalk».