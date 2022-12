Wörterbuch des Widerstands – Acht Sterne gegen Putlers Krieg Die Opfer der russischen Aggression schiessen zurück, auch mit Worten. Ein kleines Lexikon der Kriegs-Neologismen. Alexander Estis Das Magazin

Die acht Sternchen stehen für «Хуй войне», die russische Version der populärsten Parole gegen den Krieg. In Russland ist sie ebenso verboten wie das Wort «Krieg» im Zusammenhang mit der Ukraine.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber auch das immer repressivere Regime in Russland haben die Wirklichkeit der Menschen in beiden Ländern dramatisch verändert. Diese Veränderung betrifft auch die Sprache, die nach neuen Begriffen verlangt – teils um die Schrecknisse zu beschreiben, teils um ihnen etwas entgegenzusetzen, nämlich Witz und Schärfe. Sowohl Ukrainerinnen und Ukrainer als auch regimekritische Russinnen und Russen verwenden eine Vielzahl solcher neu gebildeter oder mit neuer Bedeutung aufgeladener Wörter. Was sie verbindet, sind der Sarkasmus und die Ironie, mit denen Opfer und Kremlgegner der Aggression begegnen, vor allem aber der Widerstand gegen die treibenden Kräfte des Krieges, der in ihnen zum Ausdruck kommt. Der russischstämmige Autor Alexander Estis hat einige dieser Ausdrücke zusammengetragen, übersetzt und interpretiert.