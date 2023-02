Vermeer-Ausstellung in Amsterdam – Ach, Mädchen Das Rijksmuseum Amsterdam versammelt einen Grossteil der Werke von Jan Vermeer in einer einmaligen Schau. Von 37 Gemälden werden 28 ausgestellt, und sie zeigen, wie weit das Frauenbild des Malers seiner Zeit voraus war. Kia Vahland

Das vielleicht berühmteste Bild von Jan Vermeer: «Mädchen mit dem Perlenohrring». Gemäldereproduktion: Svensson/Mauritshuis

Kürzlich klebte sich ein Klimaaktivist an Vermeers Gemälde «Mädchen mit dem Perlenohrring», und nicht nur Kunstkenner erschraken: Der Mann mit Glatze und Brille lehnte seinen Kopf an den des Mädchens hinter Glas, als wollte er in ihren Bildraum eindringen, sich mit ihr auf ewig verbinden.