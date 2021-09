Noten zu Nordirland - Schweiz – Ach, Haris Seferovic! Der Elfmeterschütze hat gegen Italien nicht aufgepasst. Einer verschwindet einfach immer vom Radar. Und einer läuft wenigstens nicht vom Feld. Zehn Ungenügende beim 0:0 der Schweiz gegen Nordirland. Florian Raz

Yann Sommer – 4

Wer gut hinschaut, findet ihn: Yann Sommer, arbeitsloser Nationalgoalie in Belfast. Foto: Charles McQuillan (Getty Images)

Mitte der zweiten Halbzeit spürt er: jetzt oder nie. Also rennt Yann Sommer rund 14 Meter aus seinem Tor und faustet eine Flanke beidhändig aus seinem Strafraum. Sonst? Fiele es nicht gross auf, wenn er sich zwischendurch das Titanic-Museum anschauen würde, das wirklich sehr eindrücklich sein soll. Weil er aber brav in seinem und um seinen Strafraum herumsteht und auch nicht einschläft ob der Leistung der eigenen Feldspieler, gibt es eine 4.

Silvan Widmer – Note 3,5

Packt ein ganzes Spiel in einen einzigen Gesichtsausdruck: Silvan Widmer. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Häufig gilt bei ihm: Steter Widmer höhlt die Abwehr. Als Rechtsverteidiger ist er einer, der gerne mal gegen tief stehende Abwehrreihen für die entscheidende Überzahl am Flügel sorgt, für eine wichtige Flanke, einen guten Lauf in die Tiefe, einen Vorstoss an die Grundlinie. In Belfast versucht er sicher all das. Allein, es gelingt ihm nichts davon.