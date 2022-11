«Frauen, nicht Worte»: Nachdem die Bundesversammlung Francis Matthey statt der offiziell vorgeschlagenen SP-Frau Christiane Brunner gewählt hatte, demonstrierten Tausende vor dem Bundeshaus (10. März 1993). Foto: Keystone

Sie haben es schon wieder gemacht. «Die SP – die selbst ernannte Gleichstellungspartei»: So stand es innerhalb eines halben Jahres (immer im Kontext der Bundesratswahlen) zweimal im «Tages-Anzeiger» und nun auch in der NZZ. «Selbst ernannt» wird immer dann verwendet, wenn man abwerten will oder eigentlich sagen will, es sei kontrafaktisch. Häufig gebraucht beispielsweise, wenn man einer Person durch die Bezeichnung «selbst ernannter Experte» die Kompetenz indirekt aberkennen will.