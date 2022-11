Abstimmungen in den USA – Abtreibungsrechte von Frauen gestärkt Die Befürworterinnen und Befürworter des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch haben am Rande der Midterms in fünf Bundesstaaten Siege errungen. Vincenzo Capodici

Im Bundesstaat Michigan wird das Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankert: Unterstützerinnen der Verfassungsänderung bei einer Abstimmungsveranstaltung in Detroit. Foto: Keystone

Am Tag der landesweiten Kongresswahlen haben die Stimmbürgerinnen und -bürger von Kalifornien, Michigan und Vermont an der Urne entschieden, dass das Recht auf Abtreibung in ihren gliedstaatlichen Verfassungen verankert werden soll. In Kalifornien, wo die geplante Verfassungsänderung mit 66 zu 34 Prozent genehmigt wurde, können Frauen künftig bis unmittelbar vor der Geburt ohne Angabe von Gründen abtreiben, egal, ob ihre Gesundheit in Gefahr und ob der Fötus bereits lebensfähig wäre. In Vermont jubilierte die lokale Bürgerrechtsorganisation ACLU: «Vermont hat Geschichte geschrieben. Wir haben den stärksten Schutz für Abtreibungsrechte im gesamten Land in der Verfassung verankert.»