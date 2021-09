Filmfestival Venedig – Abtreibungsdrama gewinnt an der Mostra Zurück zur Realität: Die Frauen triumphieren an der Biennale in Venedig. Hans Jürg Zinsli

Der Siegerfilm in Venedig: Szene aus «L’événement» von Audrey Diwan. Foto: PD

Die Stars sind zurück auf dem Lido, das Publikum ebenfalls, und bis Festivalschluss wurde kein einziger positiver Covid-Fall gemeldet: Alles also wie gehabt in Venedig?

Nicht ganz. Der rote Teppich blieb Corona-bedingt immer noch durch Trennwände abgeschottet, es herrschte strikte Maskenpflicht, die Sitzplätze in den Kinos durften nur zur Hälfte belegt werden, und das Virtual-Reality-Zentrum auf der Insel Lazzaretto blieb zu.

Unbedingter Wille zur Normalität

Spürbar war an der diesjährigen Mostra jedoch der unbedingte Wille, zu einer neuen Normalität zurückzukehren – Zertifikatspflicht hin, Temperaturmessungen her. Und was sich da über Monate angestaut hatte, man merkte es am besten bei der Wettbewerbsauswahl. Diese beinhaltete Werke von fast durchwegs höchster Qualität – darunter auch drei Netflix-Filme, von denen man in Cannes noch immer nichts wissen will.

Und ja: Netflix räumte ab. Der verstörende Antiwestern «The Power of the Dog» von Jane Campion gewann den Silbernen Löwen, Maggie Gyllenhaal wurde für das beste Drehbuch über eine traumatisierte Autorin («The Lost Daughter») ausgezeichnet und erhielt speziellen Applaus, weil die Romanvorlage von der Italienerin Elena Ferrante stammt.

Und der Abend hätte zum totalen Triumph des Streamingdiensts werden können, aber dann wurde Paolo Sorrentinos «The Hand of God» bloss mit dem Grossen Jurypreis ausgezeichnet – und der Hauptpreis ging, etwas überraschend, an den französischen Film «L’événement» von Audrey Diwan, einem Werk, das von den Schwierigkeiten um eine in den Sechzigerjahren verbotene Abtreibung in Frankreich berichtet.

Die wichtigsten Preise auf einen Blick: Infos einblenden Goldener Löwe für den besten Film: «L'événement» von Audrey Diwan Grosser Preis der Jury: «È stata la mano di Dio (Die Hand Gottes)» von Paolo Sorrentino Silberner Löwe für die beste Regie: Jane Campion für «The Power of the Dog» Preis für das beste Drehbuch: Maggie Gyllenhaal für «The Lost Daughter» Preis für die beste Schauspielerin: Penélope Cruz für «Madres paralelas» von Pedro Almodóvar Preis für den besten Schauspieler: John Arcilla für «On the Job: The Missing 8» von Erik Matti Spezialpreis der Jury: «Il buco» von Michelangelo Frammartino Marcello-Mastroianni-Preis für den besten Jungdarsteller: Filippo Scotti für «È stata la mano di Dio (Die Hand Gottes)» von Paolo Sorrentino

Der Preis ist allerdings, man darf es sagen, nicht nur die längst fällige Anerkennung einer Regisseurin – sie legitimiert auch die seit Jahren sträflich vernachlässigte Wertschätzung von Filmemacherinnen, die es in Venedig immer schwer hatten angesichts einer männlichen Überzahl im Wettbewerb.

Diwans Triumph bestärkt überdies den Glauben, dass das gendermässig bislang verhaltene Venedig (in der Jury sass immerhin die letztjährige Siegerin Chloé Zhao, «Nomadland») einen Schritt in die Zukunft tut.

Fragt sich höchstens: Wird auch «L’événement» eine Startrampe für die nächsten Oscars sein? Zur Erinnerung: Viermal in Folge figurierte der Siegerfilm von Venedig in den letzten Jahren in der Auswahl für den besten Film, zweimal gewann er den Oscar mit «The Shape of Water» und «Parasite».

Reicht es zum Oscar?

Mit «L’événement» könnte es schwieriger werden, in den USA zu reüssieren. Für eine Nomination für den besten fremdsprachigen Film dürfte es aber reichen. Und sonst?

Vielleicht sollte man Penélope Cruz, die am Lido als beste Darstellerin ausgezeichnet wurde, als Academy-Award-Kandidatin nicht ganz vergessen. Einen Oscar hat sie ja bereits gewonnen. Venedig bleibt diesbezüglich eine Bank.

Hans Jürg Zinsli hat Germanistik und Journalismus in Fribourg studiert und begann 1998 als Kulturredaktor zu arbeiten. 2018 erhielt er den Prix Pathé (Tout court) für Filmpublizistik.

