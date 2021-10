Ausstellung in der Kunsthalle Bern – Abstrakt oder gegenständlich? Entscheide dich nicht! Die Malerin Monika Baer nimmt das Publikum in der Kunsthalle mit an den Rhein. Abseits von harten Überzeugungen und doch: schwer überzeugend. Martin Bieri

Gross, dominant, erschütternd: Monika Baers Bild «Ledge», 2013 Private Collection Cologne. Foto: Gunnar Meier

Es gab Zeiten, da meinten Malende sich entscheiden zu müssen: abstrakt oder figurativ, gestisch oder informell, naturalistisch, realistisch oder fotorealistisch. Akademische Chiffren, die Anlass zu Glaubenskriegen gaben. Natürlich, jede neue Bewegung lehrte einen das Sehen von Bildern neu. Doch Avantgarden neigen zum Dogma. So sehr, dass das Malen an sich in Verruf geriet. Die Geschichte wurde, auch an dieser Stelle, schon oft erzählt. Kurz: Es war kompliziert. Und es war ein Irrtum.

Alles in einem Bild

Um sich davon zu überzeugen, reicht es, sich ein einziges Bild in der Ausstellung «Am Rhein» von Monika Baer in der Kunsthalle anzuschauen. Es ist im Untergeschoss zu finden, nicht zu übersehen. Gross, dominant, erschütternd. Ein Bild, dass Sehlust befriedigt, eine Geschichte erzählt, eine Illusion erzeugt, Gefühle auslöst, Räume öffnet und Zeiten durchdringt und doch nichts anderes ist als verlaufende Farben auf Leinwand.