Die Chance auf ausserordentliche Menschlichkeit

Wir sehen die Zustände in Ländern wie Italien, die uns punkto Ver­breitung des Virus zwei Wochen voraus sind – und können dennoch nicht glauben, dass sich die Situation hier identisch entwickeln wird. ­Paradox ist auch, wie mitten in der Krise darüber gestritten wird, ob Covid-19 nun «nicht schlimmer als die saisonale Grippe» sei oder eben etwas ganz anderes.

Es sind müssige Diskussionen, denn ein abschliessendes Urteil lässt sich frühestens in einem halben Jahr bilden. Man sollte solche Diskussionen im Herbst führen und sich im ­Moment darauf einstellen, dass in den nächsten Wochen nichts mehr so sein wird, wie es war.

«Es heisst: Krisen bringen das Schlimmste in den Menschen ans Licht. Aber oft trifft genau das Gegenteil zu.»

Zunächst steht nun die Schliessung der Schulen an, was die Schüler mehr freuen wird als die Eltern. So gibt es immer noch Leute, die argumentieren, die Kinder und Jugendlichen gehörten ja nicht zur Risikogruppe, Schulen zu schliessen wäre nicht nötig gewesen. Denn nun würden sicher die Grosseltern als Hütedienst für die berufstätigen Eltern einspringen – also jene mit dem grössten Risiko.

Das Argument greift zu kurz. Wir sollen und dürfen Gruppen nicht gegeneinander ausspielen. Es geht auch nicht um individuelle Risiken, denn selbst wenn die Viruserkrankung einen milden Verlauf nimmt, können Infizierte andere anstecken. Und die schiere Summe der Ansteckungen ist momentan das Problem.